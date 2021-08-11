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Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon

Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara operasyon

Midyelerin denize bırakılması

Mülkiye Para Cezası Operasyon Kaçak Irak 

-Operasyon
-Ele geçirilen midyelerin fotoğrafları
-Detay

( İSTANBUL ) -- 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası kesildi- 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu İSTANBUL

- Küçükçekmece Menekşe Plajında kaçak midye avcılığı yapanlara baskın yapıldı. 29 personel 2 botla yapılan operasyonda, 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu. 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası uygulandı. Küçükçekmece yapıldı. Bugün sabah yapılan baskına, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Arnavutköy İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Küçükçekmece İlçe Tarım Ve Orman Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara Ve Boğazlar Bölge Komutanlığı, İBB Zabıta Daire Başkanlığı Deniz Zabıta Amirliği, Avrupa Yakası Merkez Zabıta Amirliği Zabıta Daire Başkanlığı Komuta Merkezi, İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı deniz polisleri ve kara ekiplerinden oluşan 29 personel ve 2 bot katıldı.
Operasyonda, 2 ton midye ve 1 adet trol ağına el konuldu. El konulan 2 ton midye canlı olduğundan tekrar doğal yaşam alanları olan denize iade edildi. El konulan trol ağı ise, mülkiyeti kamuya geçirme kararı alınması için yediemin limanına teslim edildi. Yapılan denetimde 2 kişiye toplam 16 bin 635 TL idari para cezası uygulandı. (ZA-
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