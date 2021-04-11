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11 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

Mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı

İtfaiye ekibinin mendireke gidip köpeği alması

Mahsur Kaldı Kayalı Köpek Donma Tehlikesi 

-Köpeğin kurtarılması ve arkadaşlarının yanına gitmesi

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun Altınordu ilçesinde kumsalı dalgalardan korumak amacıyla yapılan mendirek üzerinde mahsur kalan köpeği Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtardı. Mendirek kayalıklarında mahsur kalan köpeği gören vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, donma tehlikesi geçiren köpeği kısa sürede mahsur kaldığı noktadan aldı. Ekiplerin bir süre yakından ilgilendiği köpek daha sonra Ordu Büyükşehir Belediyesi Geçici Hayvan Rehabilitasyon ve Bakım Merkezine götürüldü.
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