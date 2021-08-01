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Memurluk hayalleri zamana takıldı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Memurluk hayalleri zamana takıldı

Memurluk hayalleri zamana takıldı

-Sınav giriş detay

Sınav Yetenek Sınavı Genel Kültür Kullar 

--Sınav adayları detay
--Sınava geç kalan 2 aday detay

( SİVAS ) -Memurluk hayalleri zamana takıldı- KPSS’ye geç kalan 2 aday sınava alınmadı- Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran 2 aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı SİVAS

- Sivas'ta KPSS Ortaöğretim sınavı başlangıç saatini son giriş saatiyle karıştıran 2 aday geç kalınca, görevliler tarafından sınav salonuna alınmadı. 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Ortaöğretim genel kültür ve genel yetenek sınavı için geri sayım sona erdi. Binlerce kişinin gireceği sınav heyecanı Sivas'ta da yaşandı. Adaylar erken saatlerde sınava girecekleri okulların önüne gelerek kapıların açılmasını bekledi. Okul kapılarının açılmasıyla heyecanlı bekleyiş sona erdi. Korona virüs nedeniyle sosyal mesafeyi koruyan adaylara, okul girişinde maske dağıtılarak dezenfektan sıkıldı. Ardından güvenlik taramasından geçen adaylar salonlara alındı. Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adayla ise salonlara alınmadı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi A binasında gireceği sınavın başlangıç saatini giriş saatiyle karıştıran iki aday, sınava gireceği binanın önüne saat 10.00'dan sonra geldi. Adaylar yaklaşık 5 dakika geç kalınca görevliler tarafından sınav salonuna alınmadılar. Genç adaylardan biri bir süre kapının önünde bekledikten sonra arkasına bile bakmadan oradan ayrıldı. Diğer aday ise annesiyle birlikte görevlilere salona girebilmek için dil döktü. (MTA-GF-
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