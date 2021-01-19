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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası

Memlekette kış, Marmaris’te bahar havası

-marmaris genel sokak, sahil görüntüsü, yabancı vatandaşlar ile röportaj

( MUĞLA ) - MUĞLA

Uttu Kar Yağışı Bahar Havası 


- Türkiye’nin bir çok yerinde kar ve dondurucu soğuklar yaşanırken Marmaris’te güneşi gören çoluk çocuk sokaklara çıktı. Dün, Muğla il merkezi ve bazı ilçelerinde kar yağışı görülmüştü. Bugün ise Marmarisliler sahillerde gezip, güneşin tadını çıkardı. Vatandaşlar güzel havayı fırsat bilip çocukları ile birlikte, parklarda vakit geçirdi. Bazı vatandaşların ise balık tuttuğu gözlemlendi. Rus vatandaşı olan ve 15 yıldır Türkiye’de yaşayan Elena Karsinova "Benim memleketim çok soğuk burası bana sıcak geliyor. Rusya şu an -30 derece" dedi.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipler sahil boyunda devriye gezerek maske ve sosyal mesafe konusunda vatandaşları uyarmaya devam etti. (GK-OD-Y)
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