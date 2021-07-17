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Memleketine gidenler TEM’de yoğunluğa neden oldu
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Memleketine gidenler TEM’de yoğunluğa neden oldu

Memleketine gidenler TEM’de yoğunluğa neden oldu

Drone görüntüsü

Bayram Tatili Aşı Tatİl Emniyet Şeridi 

-Trafikte ilerleyen araçların görüntüsü
-detay

( DÜZCE -DRONE)- TEM’deki bayram yoğunluğu havadan görüntülendi DÜZCE

– Kurban Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil bölgelerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, TEM Otoyolu Düzce kesiminde yoğunluğa neden oldu. TEM Otoyolu Ankara istikametinde araç yoğunluğu nedeniyle zaman zaman trafik durma noktasına geliyor.9 günlük bayram tatili için memleketine ve tatil bölgelerinde geçirmek isteyen sürücüler yolla döküldü. Anadolu’ya geçen sürücüler nedeniyle TEM Otoyolu Düzce kesiminde aşırı yoğunluk yaşanıyor. Zaman zaman trafik durma noktasına gelen otoyolda araçlar güçlükle ilerlerken bazı sürücüler ise emniyet şeridini kullanıyor.Yetkililer ise sürücüleri yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı uyararak, kuralara uymalarını ve hız yapmaktan kaçınmalarını ve takip mesafesini korumalarını istedi.
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