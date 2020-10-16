Meme kanserine fotoğraflarla dikkat çektiler

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Liv Hospital Ulus, meme kanserine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla “Meme Kanserini Tanıyoruz” projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimleri fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değindi. “Meme Kanserini Tanıyoruz” sosyal sorumluluk projesinde, meme kanserinde yılda bir kez yapılan sağlık kontrolü ve sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekmek için birçok iş insanı, sanatçı, sivil toplum kuruluşu yöneticisi ve cemiyet hayatının önde gelen isimleri gönüllü olarak yer aldı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz’un destekleriyle katkıda bulunduğu projede Demet Sabancı, Revna Demirören, Feryal Gülman, Metin Hara, Neşe Gönül, Monik İpekel, Meri İstiroti gibi cemiyet ve iş hayatının önde gelen isimleri fotoğraflarıyla meme kanserinde beslenmenin önemine değindi. Fotoğraflarla ünlü yüzleri bir araya getiren projenin sergisi Zorlu Center AVM’de yapıldı. Ünlü isimlerinin 37 fotoğraf karesini yer aldığı sergiden elde edilen gelir Giresun’daki sel felaketinde evini kaybeden vatandaşlara bağışlandı. "Pek çok kadın arkadaşımızın el ele vererek gerçekleştirdiği bir proje oldu" Sosyal sorumluluk projesine yönelik konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz ‘’ Kadınların en büyük sağlık problemi olan meme kanserine dikkat çekmek için pek çok kadın arkadaşımızın bir araya gelerek el ele vererek gerçekleştirdiği bir proje oldu. Burada amacımız aslında sağlıklı beslenmeyi doğal beslenmeyi vurgulamak pek çok hastalığı önlenmesi hastalığa yakalanmadan önceki beslenmeyle ilgili biz ülkemizde biz ülkemizde doğal sebze meyve yiyebiliyoruz. Gerçek buğday yiye biliyoruz. Burada sağlıklı beslenmeyi dikkat çeken fotoğraf çalışması fotoğraf sanatçılarıyla gerçekleştirildi.

Bir bağış kampanyası yapılıyor ‘’ şeklinde konuştu.

Projeyle ilgili konuşan Monik İpekel ‘’ Biz pandemi sürecinde fark ettik ki maalesef normal şartlarda insanlar hastaneye kendi bakımları için gitmiyorlar hastalıklar biraz seyrini aştı meme kanseri de bunların arasında meme kanseri 9 yaşına kadar indi. Bizde şöyle yapalım dedik hem bir farkındalık projesi yapalım hem o farkındalık projesinde en önemli besin olayı insanlara nasıl beslenmeleri gerektiğini anlatalım. Bin tane kadına mamografi ve meme taraması ekonomik düzeyi olmayanlara Liv hastanesinde bir bakım yapalım. Bu resimlerin gelirini Giresun'da sel felaketinde evlerini kaybeden vatandaşlar için Giresun Valiliğine teslim edelim" ifadelerini kullandı.



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