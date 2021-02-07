MEMATT tüm terslerden geçerek tam not aldı



- Millî Savunma Bakanlığı (MSB), ASFAT tarafından üretilip Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirilen MEMATT’ın sertifikasyon testlerine tabi tutulduğu ve tüm testleri geçerek tam not aldığını belirtti.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “Millî Savunma Bakanlığı Savunma Sanayi ye bağlı ASFAT tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan’a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020’de Millî Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı” dedi.





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