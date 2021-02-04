MEMATT’lar Bakü’ye ulaştı

- ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı)’ların Bakü’ye ulaştığını duyurdu. ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı. (MMD-
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