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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
MEMATT’lar Bakü’ye ulaştı

MEMATT’lar Bakü’ye ulaştı

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( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya İhracat 


- ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ihracatı yapılan MEMATT (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı)’ların Bakü’ye ulaştığını duyurdu. ASFAT A.Ş., sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na ait uçakla Kayseri’den yola çıkan ilk parti MEMATT’lar (Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı), Bakü’ye ulaştı. İhracatını gerçekleştirdiğimiz yerli ve millî MEMATT’ların Azerbaycanımıza hayırlı olmasını diliyoruz.” İfadelerini kullandı. (MMD-
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