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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Melih Berk’in objektifinden 'Güle Güle Ara Güler' sergisi Küçükçekmece’de

Melih Berk’in objektifinden 'Güle Güle Ara Güler' sergisi Küçükçekmece’de

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Doğum Günü Fotoğraf Sergisi Resim Sergisi Objektif Basın Mensupları 

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( İSTANBUL ) - Melih Berk’in objektifinden "Güle Güle Ara Güler" sergisi Küçükçekmece’de- Ara Güler, fotoğraflarla Küçükçekmece’de anılıyor İSTANBUL

- Arkasında çok sayıda fotoğraf karesi bırakan dünyaca ünlü fotoğrafçı Ara Güler, vefatının 2. yıl dönümünde, yakın dostu Melih Berk’in kadrajından ilk kez sergilenen fotoğraflarıyla Küçükçekmece’de anılıyor. Küçükçekmece Belediyesi, Ara Güler’i vefatının 2. yıl dönümünde daha önce hiç sergilenmemiş özel anlarından oluşan ‘Güle Güle Ara Güler’ başlıklı fotoğraf sergisi ve dostlarının anılarından oluşan bir kitapla anıyor. Yakın dostu Berk'in kadrajından Ara Güler fotoğrafları sergisi Cennet Kültür ve Sanat Merkezi’nde açıldı. Son günlerine dek objektifiyle tarihe not düşen Ara Güler’i son dönemlerinde pek çok ortamda fotoğraflayan yakın dostu Melih Berk’in sergisinde, usta sanatçının özel anlarına ait fotoğraf kareleri yer aldı. Etkinlikle Küçükçekmece Belediyesi, sanat dostlarını bu sergide Ara Güler’in en doğal halleri, dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra yine dostlarının onun hakkında yazmış oldukları metinlerle buluşturuyor. “Kendi fotoğraflarıyla anmak benim içinde çok önemli" Serginin açılışında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi “Bu ikinci yıl dönümünde Ara Güler gibi ülkemizden gelip geçen çok önemli bir sanatçının resim sergisi. Ara Güler ülkemizin yetiştirdiği çok önemli bir şahsiyet. Bunu gençlerle, çocuklarla buluşturmak istiyoruz. Bu serginin amacı bu. Böyle bir sanatçıyı ölümünün ikinci yıl dönümünde kendi fotoğraflarıyla anmak benim içinde çok önemli ” diye konuştu.
Ara Güler’in, İlber Ortaylı, Cem Yılmaz, Şener Şen, Uğur Yücel, İzzet Keribar gibi Türkiye'nin önde gelen oyuncuları, bilim insanları ve sanatçılarıyla ilgili anılarının tazelendiği çalışmaların yer aldığı sergi, 17 Kasım’a kadar açık kalacak. (VK-HK-
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