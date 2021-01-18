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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Melek İpek’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

- Melek İpek’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi

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( ANTALYA )- Antalya’da şiddet gördüğü eşini tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesinin tutukluluğuna edilen itiraz Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi- Avukat Ahmet Onaran:“İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek’in özgür kalması için mücadele edeceğiz” ANTALYA

Sosyal Medya Şahit 


- Antalya’da şiddet gördüğü eşi Raman İpek’i öldüren ve ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in tutukluluğuna edilen itiraz Antalya 1.Sulh Ceza Hakimliğince reddedildi. İpek’in avukatı Ahmet Onaran, “İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek’in özgür kalması için mücadele edeceğiz” dedi.
Antalya’da çıplak ve kelepçeli şekilde şiddetine maruz kaldığı eşi Ramazan İpek’i (36) tüfekle vurup öldüren 2 çocuk annesi Melek İpek (31), mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın tek şahitleri olan İpek çiftinin 7 ve 9 yaşındaki kızları, annenin yakınlarına teslim edildi. 10’a yakın avukat itiraz etmişti Cinayete ilişkin soruşturma devam ederken, bugün Melek İpek’in avukatlığını yapan Avukat Ahmet Onaran, Hüseyin İlerioğlu, Merve Özer Er ve onları destekleyen 10’a yakın avukat, 15 Ocak Cuma günü Antalya Adliyesine gelerek Antalya 1. Sulh Ceza Hakimliğine verdikleri dilekçeyle İpek’in tutukluluğuna itiraz etti. Dilekçeyi değerlendiren 1. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğa itirazı reddetti. “Özgür kalması için mücadele edeceğiz” Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, itirazlarının reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Onaran, “Tutukluluğun kaldırılmasına ilişkin talebimiz, Sulh Ceza Hakimliğince reddedilerek Melek İpek’in tutuklu yargılanmasına yönünde karar verdi. İlk günkü inancımız ve gayretimizle Melek İpek’in özgür kalması için mücadele edeceğiz” ifadelerine yer verdi. (SM-
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