-Ahmet Onaran konuşma

-Baba Menderes Çelik konuşma



( ANTALYA ) Melek İpek’in avukatı Onaran: “ Melek bu suçu işlemek zorunda bırakıldı - Avukat Ahmet Onaran: "Melek'in tutukluluğunun devamına karar verildi"- "2 Nisan’a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek"- " Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı meşru müdafa kapsamı içinde bırakıldığı inancımızı sonsuz"- Melek İpek'in babası Menderes Çelik:"Kızımın arkasındayım, adalete güvenim tam, Allah kimsenin başına vermesin" ANTALYA



- Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, “Melek’in tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı meşru müdafa kapsamı içinde bırakıldığı inancımızı sonsuz. 2 Nisan’a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek” dedi.

Antalya’da kendisini kelepçeleyip darbettiği ileri sürülen ve 12 yıllık eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan 2 çocuk annesi Melek İpek’in(31) yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada İpek’in tutukluluğunun devamına karar verildi.

Duruşma çıkışı gazetecilere açıklamalarda bulunan Melek İpek’in avukatı Ahmet Onaran, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Melek İpek’in ilk duruşmasını icra ettiklerini söyledi.



Uzun bir duruşma olduğunun altını çizen Onaran, “ Mahkeme heyeti başkan ve üyeler olmak üzere Melek’in savunmasını çok dikkatli ve özenli bir şekilde aldı. Tanıklar dinlendi. 2 Nisan’a bir duruşma günü verildi.

Melek’in tutuklu yargılanmasına karar verildi.

Biz ilk günkü inancımız neyse Melek İpek’in bu suçu işlemek zorunda bırakıldığı meşru müdafa kapsamı içinde bırakıldığı inancımızı sonsuz. 2 Nisan’a yapılacak duruşmada çok iyi bilgi ve belgeler dosyaya girecek. Olayın yegane görgü tanıkları Melek’in iki çocuğu usul ve esaslara uygun olarak pedagog eşliğinde dinlenecek. Adli Tıpta rapor alan doktor dinlenecek. Birkaç husus var. Melek, bugün ifadesine başlarken, her şeye kayınvalidesi ve kayınpederinden böyle bir olayın olmasını istemediğini hıçkıra hıçkıra yaşadığı gerçekleri anlattı. Bir takım gerçekleri biz orada ilk kez duyduk ve şok olduk” diye konuştu.

"Kısa bir tarih verildi" İlişkinin başlama şeklinin üzücü ve acı olduğunu dile getiren Onaran, “ Kısa bir gün verilmiş olması bizim için sevindirici. Mahkeme heyeti dosyayı önemsiyor hızlı yargılama süreci aksediyor.” İfadelerine yer verdi. "Adalete güveniyorum" Melek İpek’in babası Menderes Çelik, adalete güvencinin altını çizerek, “ Kızım ve çocuklarımın arkasındayım her zaman. Allah kimsenin başına vermesin”diye konuştu.

(İA-



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