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- Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü

- Meksika Donanmasına ait helikopter iniş yaptığı sırada düştü

-Helikopterin kontrolden çıktığı anlar

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Hastane Bild Eros Helikopter Trol 


- Meksika’nın Hidalgo eyaletinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros’unda da olduğu bildirildi.
Meksikan’nın Hidalgo eyaletinde yer alan Agua Blanca de Iturbide şehrinde Meksika Donanmasına ait bir helikopter iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak düştü. Helikopterde, Veracruz Eyaleti İçişleri Bakanı Eric Cisneros ile birlikte 20 kişi bulunduğu ve helikopterin keşif uçuşundan döndüğü belirtildi. Kazada 4 kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirilirken, yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildiği ifade edildi.
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