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04 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

- Meksika’da trafikte yangın tüpü ile çöp kavgası

-Otobüs şoförünün yangın tüpü ile saldırdığı anlar

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Sosyal Medya Otobüs Şoförü Yangın Tüpü Saldırı 


- Meksika’da seyir halindeyken yola çöp atan otobüs şoförü, kendisini uyaran sürücüye yangın tüpü ile saldırdı. Meksika’nın Jalisco eyaletine bağlı Zapopan kentinde bir otobüs şoförü, seyir halindeyken yola çöp attığı için Jaaziel Carmona tarafından uyarıldı. Carmon’ın uyarısı ile deliye dönen otobüs şoförü, otobüste bulunan yangın tüpü ile Carmon’ın aracının camını patlattı. Jaaziel Carmona, “Lanet bir çöp torbasıyla ortaya çıkardığın pisliği gör” dediği için otobüs şoförünün saldırısına uğradığını belirtti.
Saldırıya uğradığı anları sosyal medya hesabından yayınlayan Carmona, otobüsün plakasını da paylaştı. Jalisco Toplu Taşıma Sekreterliği tarafından yapılan açıklamada, otobüs şoförünün iş anlaşmasının iptal edildiği ve ehliyetinin de elinden alındığı aktarıldı.
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