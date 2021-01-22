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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Meksika'da tır kasasından 128 göçmen çıktı

- Meksika'da tır kasasından 128 göçmen çıktı

kasadan indirilen göçmenler

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Polis Tır Şoförü Efes Emniyet Kemeri Kontrol Noktası 


- Meksika polisinin şüphelenerek durdurduğu tırdan tam 128 göçmen çıktı. Meksika'nın Veracruz eyaletindeki otoyolda polisler, trafik kontrol noktasında emniyet kemeri ihlali nedeniyle bir tırı durdurdu. Yapılan incelemelerde tır şoförünün ehliyeti ve yük taşıma için izin kartı olmadığı belirlendi. Bu sırada polis tırın kasasından gelen yardım çığlıkları üzerine kapıları açtı. Yapılan kontrolde tırın kapalı kasasında tam 128 göçmen olduğu ortaya çıktı. Nefessiz kalarak boğulmak üzere olan göçmenler şans eseri ile ölümden kurtuldu. Olay yerine çağrılan Meksika Ulusal Göç Birimi (INM) ekipleri, çoğu Orta Amerika'dan olmak üzere 128 göçmeni taşıyan tır sürücüsünü gözaltına aldı. INM, ülkelerinin tespit edilmesinin ardından göçmenlere yardım sağlanarak evlerine gönderileceklerini duyurdu.
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