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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Meksika'da polis şiddeti: Gözaltına almak istediği adamın boğazını sıktı

- Meksika'da polis şiddeti: Gözaltına almak istediği adamın boğazını sıktı

gözaltı sırasından detaylar

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Sosyal Medya Kamera Polis Şiddeti Kaburga Kemiği Forma 


- Meksika'nın Tijuana kentinde bir polisin, gözaltına almak istediği şahsın boğazını sıktığı anlar büyük tepki çekti. Kısa süre önce El Salvadorlu Victoria Salazar adlı göçmen kadını gözaltına alırken boynunu kırarak öldüren Meksika polisi uyguladığı şiddetle gündemden düşmüyor. Bu kez Tijuana kentinde bir polisin, herhangi bir suç işlemediği iddia edilen "Erick Santiago Zamano Quiroz" adlı adamı gözaltına almak isterken boğazını sıktığı ortaya çıktı. Geçtiğimiz Salı günü yaşanan olayda Quiroz'un girdiği bir dükkana gelen iki polisin gerekçe göstermeden onu gözaltına almaya çalışıldığı belirtildi. Sosyal medyada yer alan videoda, polislerden birinin Quiroz'u boğazından tutarak yere oturttuğu, daha sonra koluyla boğazını kavrayarak baskı uyguladığı kameraya yansıdı. Nefes almakta zorlandığı görülen Quiroz'un, "Hiçbir şey yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Lütfen yardım edin" dediği ifade edildi. Olayın yer aldığı görüntüler hızla sosyal medyada yayılırken, büyük tepki çekti. Geçtiğimiz Salı yaşanan olayın ardından yerel basına konuşan iki çocuk babası Zamano, üniformalı iki polisin kendisine herhangi bir açıklama yapmadan kelepçe takmaya çalıştıklarını ve kendisinin de bunu reddettiğini belirtti.
Polislerden birinin kaburga kemiğine vurduğunu söyleyen Zamano, diğerinin ise koluyla boynunu sıktığını söyledi.

Zamano tutuklanmadığını, ancak polisin kimliğinin fotoğrafını çektiğini ve evine gelmekle tehdit ettiğini aktardı.
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