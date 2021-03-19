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19 Mart 2021 Cuma günü yayınlandı
- Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

- Meksika'da polis konvoyuna saldırı: 13 ölü

olay yeri detay

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Polis Gesi Başkent Saldırı 


- Meksika'da silahlı kişilerin pusuya yatarak polis konvoyuna yönelik gerçekleştirdiği saldırı sonucu 13 polis hayatını kaybetti. Meksika'da başkent Mexico City'nin güneybatısındaki Meksika eyaletine bağlı Coatepec Harinas'ın Llano Grande bölgesinde silahlı kişiler polis konvoyunu hedef aldı. Meksika Eyalet Güvenlik Bakanı Rodrigo Martinez-Celis, konvoyun çete üyeleri tarafından güpegündüz saldırıya uğradığını, 13 polisin hayatını kaybettiğini duyurdu. Martinez-Celis, hayatı kaybedenlerden 8'inin eyalet polisi, 5'inin ise eyalet savcılığında görevli polis olduğu bilgisini paylaştı. Bakan Martinez-Celis, "Bu saldırı, Meksika devletine yapılmış bir saldırıdır. Yasanın tüm gücüyle ve desteğiyle saldırıya karşılık vereceğiz" dedi.
Meksika Ulusal Muhafızları, saldırının faillerini bulabilmek için karadan ve havadan operasyon yürütüyor.
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