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- Meksika'da petrol platformunda yangın: en az 2 yaralı
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Meksika'da petrol platformunda yangın: en az 2 yaralı

- Meksika'da petrol platformunda yangın: en az 2 yaralı

- E-Ku-A2 platformunda başlatılan söndürme çalışmalarından görüntüler

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

Petrol Platformu Yangın Harekete Geç Yanık Tedavisi Helikopter 


- Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri (Pemex), dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında Pemex tarafından işletilen E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın sonucu en az 5 kişinin yaralandığını duyurdu. Güney Meksika Körfezi'de yer alan petrol sahasında çıkan yangın, yetkilileri harekete geçirdi. Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri (Pemex) tarafından yapılan açıklamada, dün Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında Pemex tarafından işletilen E-Ku-A2 platformunda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığı kaydedildi. Çıkan yangın sonucu en az 5 kişinin yaralandığını belirten Pemex, yangının yerel saatle saat 16.30 sıralarında kontrol altına alındığını ifade etti.
Yaralıların ise hastanelere kaldırılarak yanık tedavisi gördüğünü bildiren Pemex, yangının çıkış nedeninin araştırılacağını kaydetti.
Ayrıca yerel basında çıkan haberlerde ise yangının çıktığı ve işçilerin tahliye edildiği sırada platformun halen faaliyette olduğu ve yaralıların helikopterle Meksika'nın Campeche eyaletinde yer alan Ciudad del Carmen kentindeki bir hastaneye nakledildiği belirtildi. Pemex tarafından konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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