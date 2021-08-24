- Meksika’da petrol platformunda çıkan yangın, 24 milyon 900 bin dolar zarara yol açtı

-Dumanlar çıkması



( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY



- Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrolleri’nin (Pemex) Güney Meksika Körfezi'ndeki E-Ku-A2 platformunda çıkan yangın nedeniyle 125 petrol kuyusunda çalışmalar durdurulurken, bu kuyuların kapatılması sonucu 24 milyon 900 bin dolar zarar edildi. Güney Meksika Körfezi'nin Campeche Koyu'nda yer alan Ku-Maloob-Zaap petrol sahasında Meksika devletine ait petrol ve gaz firması Meksika Petrollerine (Pemex) ait E-Ku-A2 platformunda geçtiğimiz pazar günü bilinmeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı, 2 kişinin ise kayıp olduğu bildirilmişti. Yangın nedeniyle platformun gaz ve elektrik sağladığı 125 petrol kuyusunda çalışmalar durduruldu. Günlük toplam 421 bin varil petrol üretim hacmi bulunan bu kuyuların kapatılması sonucu 24 milyon 900 bin dolar zarar edildiği açıklandı. Şirketin CEO’su Octavio Romero yaptığı açıklamada, yaralıların hastanedeki tedavisine devam edildiğini ancak birinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Romero ayrıca, kayıp kişileri arama ve kurtarma operasyonlarının sürdürüldüğünü kaydederek, yangının, tesislerdeki bakım ve yatırım eksikliğinden kaynaklandığı iddialarını reddetti. Romero, kaynak eksikliği sorunu olmadığını savunarak, “Petrol endüstrisi riskli bir iş. Önceki yıllara göre daha az sayıda kaza yaşadık” dedi.

Kazanın platformda bakım çalışması yapıldığı sırada çıktığını belirten Romero, nasıl çalıştıklarını ortaya koymak için ellerinde yeterli verilerin bulunduğunu ifade etti.

Pemex şirketine ait internet sitesinden yangın ile ilgili yapılan yazılı açıklamada ise yangında hayatını kaybeden ve yaralanan işçilerin ailelerine destek olmanın yanı sıra kaybolan işçilerin bulunması için de çaba sarf edildiği bildirildi.



