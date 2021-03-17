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17 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Meksika'da korkutan orman yangını: 400 kişi tahliye edildi

- Meksika'da korkutan orman yangını: 400 kişi tahliye edildi

ormanlık alandaki yangından detaylar

Ormanlı Hükümet Orman Yangını Helikopter Rektör 

-alevler
-detay

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika’nın Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle 400 kişi evlerinden tahliye edildi. İtfaiye erleri, alevleri söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor. Meksika’nın kuzeyindeki Coahuila ve Nuevo Leon eyaletleri arasındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Hızla yayılarak yerleşim yerlerini tehdit eden alevler nedeniyle en az 400 kişinin evlerinden tahliye edildiği bildirildi.
İtfaiye erlerinin ise yangını kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadığı aktarıldı. Nuevo Leon Sivil Savunma Direktörü Miguel Angel Perales, "Durum çok hassas, orman yangını nedeniyle çok ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Bölgede yoğun dumandan kaynaklanan bir risk var" diyerek şu ana kadar herhangi bir yaralanma olmadığı bilgisini paylaştı. Coahuila'da yangından kaynaklanan zayiat hakkında net bilgilerin bulunmadığını belirten Perales, Nuevo Leon'da bin hektardan fazla alanın küle döndüğünü ifade etti.
Perales, ”Meteorolojik koşullar pek elverişli değil. Dağın en yüksek kesiminde bazı noktalara helikopterlerle su bırakmayı denedik. Ancak rüzgarın şiddeti ve dumandan kaynaklanan durum, bu manevralarımızı zorlaştırdı" diye konuştu.
Söndürme çalışmalarında 109 kişinin yer aldığı aktarılırken, Nuevo Leon yerel hükümeti tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, 7 helikopterin bölgeye gönderileceği kaydedildi.
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