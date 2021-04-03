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03 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
- Meksika’da kadınlardan polis şiddetine karşı protesto: 32 yaralı

- Meksika’da kadınlardan polis şiddetine karşı protesto: 32 yaralı

Protestodan görüntüler

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-Polisle çatışma anından görüntüler

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika’da binlerce kadın, polis tarafından boynu kırılarak öldürülen göçmen Victoria Salazar için başkent Mexico City’de sokaklara dökülürken, protestocuların polisle çatışması sonucu 32 kişi yaralandı. Meksika’da Victoria Salazar adlı göçmen kadını, 27 Mart’ta gözaltına alırken boynunu kırarak öldüren Meksika polisine yönelik tepkiler dinmiyor. Binlerce kadın, başkent Mexico City’de sokaklara dökülerek, Salazar için adalet talep etti. Tamamı kadınlardan oluşan protestocular, “Victoria ölmedi, polis onu öldürdü" ve "Victoria için adalet" sloganları eşliğinde yürüdü. Barışçıl bir yürüyüş olarak başlayan protesto, yüzleri örtülü ve kapüşonlu bir grup göstericinin halka açık yerlerde polisle çatışmaya başlaması ile şiddete dönüştü. Başkentte bulunan Başkanlık Sarayı önünde toplanan büyük bir grup ise panel çitleri yıkarak, polise saldırdı. Olaylarda 30’u polis, 2’si sivil olmak üzere toplam 32 kişi yaralandı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, protestocuların polis memurlarına ellerindeki cisimlerle saldırdığı görüldü.
Bir grup protestocu ise polisin kalkanlarını sprey boya ile maviye boyadı. Kadınlar öfkeli Geçtiğimiz cumartesi günü polis, El Salvadorlu Victoria Esperanza Salazar isimli göçmen kadını gözaltına alırken boynunu kırarak öldürmüştü. Söz konusu cinayetin ardından ülke genelinde tepkiler büyümüştü. Polis tarafından taciz edildikleri ve şiddet gördüklerini iddia eden çok sayıda kadın, ülkenin çeşitli bölgelerinde gösteriler düzenlemeye devam ediyor. Meksika'da resmi veriler, 2020'de en az 939 kadının cinayete kurban gittiğini gösteriyor.
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