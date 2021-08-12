- Meksika’da fabrikada patlama sonucu yangın çıktı



- Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Meksika’nın Nuevo Leon eyaletinde yer alan Santa Catarina şehrindeki bir fabrikada yerel saatle 15.00 sularında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Olay yerinde çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edilirken, fabrikanın yakınında bulunan diğer fabrikalar, işyerleri ve bir hotel güvenlik nedeni ile tahliye edildi. Olayda ölen ya da yaralanan olup olmadığı henüz bilinmezken, Ulusal Acil Durum ve Güvenlik Komisyonu Santa Catarina ve San Pedro şehirlerindeki tüm itfaiye birimleri ve sivil savunma ekiplerinin yangın için seferber edildiğini duyurdu. Yetkililer, yanan fabrikanın yakınında bulunan bir kimyasal madde satan işyerinin de tehlike oluşturduğunu bildirdi. (ABA-ÖZ-Y)

