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22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

- Meksika'da askeri uçak düştü: 6 ölü

Uçağın düştüğü bölge

Tarım Askeri Uçak Hava Kuvvetleri Tarım Arazisi 

-Alev alan uçağın görüntüsü
-Detaylar

( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY

- Meksika Hava Kuvvetlerine ait bir askeri uçağın düşmesi sonucu 6 kişi öldü. Meksika'nın Veracruz eyaletinde hava kuvvetlerine ait Learjet 45 XR tipi askeri uçak henüz bilinmeyen bir nedenle El Lencero Havaalanı yakınlarındaki bir tarım arazisine düştü. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu uçakta bulunan 6 askerin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, uçağın havaalanına iniş yaptığı sırada pistten çıktığı ve alev aldığı ifade edildi. Kaza sonrası ordu birlikleri ve ambulans ekipleri olay yerine gönderildi.
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