- Meksika’da amatör futbol maçında silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı



- Meksika'nın Guanajuato eyaletinde yer alan Leon kentinde amatör futbol takımlarının maçında silahlı bir grubun ateş açması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Meksika'nın Guanajuato eyaletindeki Leon kentinde yer alan Santa Ana del Conde Mahallesi'nde dün 2 amatör futbol takımının mücadelesi sırasında silahlı bir grup, futbol sahasının kenarına gelerek çevreye ateş açtı. Silah seslerini duyan futbolcular kendilerini korumak için yere atarken, taraftarlar ise panik halinde kaçıştı. Yaşanan olayda, saldırganların açtığı ateş sonucu 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise ağır yaralandı. Görgü tanıkları, saldırganların bir araç ile maç sırasında futbol sahasının kenarına gelerek, yakın mesafeden ateş açtığını söyledi.



Saldırının ardından olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik önlemleri alarak inceleme başlattı. Leon Güvenlik Sekreterliği ise olayla ilişkin yaptığı açıklamada, faillerin yakalanması için çevre kentlerdeki güvenlik güçleri ile işbirliği içerisinde bir operasyon başlatıldığını bildirdi.

