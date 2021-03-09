- Meksika'da 8 Mart gösterisine polis müdahalesi: 19 yaralı

-polisin müdahalesi

-detay



( MEXİCO CİTY ) MEXİCO CİTY



- Meksika'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen yürüyüşe polisin biber gazı ve cop ile müdahale etmesi sonucu çıkan olaylarda en az 19 kişi yaralandı. Dünya genelinde 8 Mart Kadınlar Günü kapsamında birçok ülkede yürüyüş ve gösteriler düzenlendi.

Meksika'nın başkenti Mexico City'nin ana meydanı Zocalo'da aktivistler, kadın cinayetlerine yönelik şiddetin ele alınması, cinsiyete dayalı ayrımcılığa son verilmesi talebiyle yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, "Beni öldürmediler, ama korku içinde yaşıyorum" yazılı pankart taşıdı. Bazılarının yürüyüş öncesi National Plaza etrafına kurulan çitleri tekmelemesi sonucu polis gösteriye müdahale etti. National Plaza'ya girmeye çalışan göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz ve cop kullanan polisin bazılarını gözaltına aldığı aktarıldı. İki taraf arasında çıkan olaylarda 15'i polis, 4'ü sivil olmak üzere 19 kişinin yaralandığı belirtildi. Meksika'da resmi veriler, 2020'de en az 939 kadının cinayete kurban gittiğini gösteriyor.



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