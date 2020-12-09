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09 Aralık 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

- Mekke'yi çekirge sürüleri bastı

çekirgelerin görüntüsü

( MEKKE ) MEKKE


- Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentini çekirge sürüleri bastı. Çekirge sürüleri neredeyse kentin tüm bölgelerini istila ederken, yeşilliklere zarar verdi. Bazı Mekke sakinleri, Mescid-i Haram ve çevresinde çekirge sürüsünün yayılmasından endişe ettiklerini ifade ederek, yetkili makamları gerekli önlemleri almak için hızlı hareket etmeye çağırdı. Çekirgeler ve hamam böcekleri geçen yıl da Mekke ve Mescid-i Haram'ı da basmıştı. Müslümanların Hac ibadetini yerine getirildiği Mescid-i Haram'da ilk defa böyle bir olayla karşılaşıldığı belirtilmişti.
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