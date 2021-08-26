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- Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü
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26 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü

- Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü

-Yıldırımın düşme anı

( MEKKE ) MEKKE

Yıldırım Düştü Şiddetli Yağış 


- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bulunan Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinin farklı bölgelerinde bu akşam meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle dönerken, Mekke Saat Kulesi’ne yıldırım düştü. Kuleye düşen yıldırım geceyi gündüze çevirdi. Göle dönen yollarda ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
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