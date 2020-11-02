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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mekke’de şiddetli yağış sele neden oldu

- Mekke’de şiddetli yağış sele neden oldu

-Mekke’deki şiddetli yağıştan görüntüler

( MEKKE ) MEKKE

Elektrik Akımı Şiddetli Yağış 


- Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde meydana gelen şiddetli yağış sele ve taşkınlara neden oldu. Mekke'de meydana gelen şiddetli yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Birçok bölgede sel ve taşkınlar meydana geldi. Mekke Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, vatandaşlar yağmurların neden olduğu ani sellere karşı azami önlem almaları konusunda uyarıldı. Müdürlük, ayrıca vatandaşlara alçak yerlerden ve elektrik akımını ileten metal cisimlerle temastan kaçınmaları uyarısında bulundu.
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