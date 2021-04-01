- Mekke’de DEAŞ yanlısı sloganlar atan bıçaklı şahıs gözaltına alındı



- Suudi Arabistan’ın Mekke kentindeki Mescid-i Haram Camisi'nde terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak taşıyan şahıs gözaltına alındı. Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde bulunan Ulu Camii’nde hareketli anlar yaşandı. Terör örgütü DEAŞ yanlısı sloganlar atan ve üzerinde bıçak bulunan bir kişi, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı. Mekke Polis Sözcüsü, olayın Mescid-i Haram Camisi'nin birinci katında meydana geldiğini, güvenlik güçlerinin terör örgütlerini destekleyen sloganlar atan ve üzerinde silah taşıyan kişiyi gözaltına aldığını bildirdi. Olayda ölen ya da yaralana olmazken, polis saldırganın kimliğini açıklamadı.



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