- Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

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( MEKKE ) MEKKE



- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı. Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi. Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.



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