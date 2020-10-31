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31 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
- Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

- Mekke’de bir kişi aracıyla Mescid-i Haram'a daldı

kapıya doğru hızla ilerleyen araç

Polis Gesi Aşırı Hız Polis Ekipleri Direksiyon 

-detay
-aracın çekilmesi

( MEKKE ) MEKKE

- Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi dün akşam saatlerinde aracıyla ile Mescid-i Haram'a daldı. Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde bir kişi, dün akşam aracı ile Mescid-i Haram'a daldı. Mekke Emirliği Sözcüsü Sultan Al-Dossary yaptığı açıklamada, Mescid-i Haram'ın güney meydanını çevreleyen yollardan birinde bir kişinin aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktığını ve Mescid-i Haram'ın kapılarından birine çarptığını bildirdi. Dossary, sürücünün akli dengesinin yerinde olmadığını ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığını aktardı.
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