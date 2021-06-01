Mekanlar, müşteriye masaya servise başladı

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan yeni kararlar neticesinde yeme içme yerlerinde müşterilere masaya servis hizmeti başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün gerçekleşen Bakanlar Kurulu sonrası alınan kararlar doğrultusunda sabah saatlerinden itibaren kafe ve restoranlar müşterilerini kabul etmeye başladı.

Açılan kafelerde sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilirken esnaf ile müşteriler alınan karardan memnun olduklarını dile getirdi. Esenyurt’ta pastaneye müşteri olarak gelen bir vatandaş karardan memnuniyeti dile getirerek, “ Masalar gayet sakin insanlar gelip gidebiliyor. Ortamda gayet sakin” dedi.

İşletmeci Yunus Oğuz ise yine alınan karardan memnuniyetini dile getirerek, “ Bunun için çok mutluyuz. İnsanlara daha iyi hizmet vereceğiz. Elimizden geldiğince maskeye mesafeye bizlerde dikkat edeceğiz. Hijyen kurallarına dikkat edeceğiz” diye konuştu.

(MD-YM

