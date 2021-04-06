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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Mehteranlı merasime ceza yağdı

Mehteranlı merasime ceza yağdı

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Mehteran eşliğinde kız isteme merasimine 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı ANTALYA

Sosyal Medya Harekete Geç Mehteran Takımı 


- Antalya’da geçtiğimiz günlerde sokağa çıkma kısıtlaması saatleri içinde pandemi kuralları ihlal edip mehteran takımı eşliğinde kız isteme merasimine katılan 16 kişiye 50 bin 400 TL cezai işlem uygulandı.Haftalık vaka tablosunda 100 binde 143.86 oranıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alanda Antalya’da birkaç gün önce pandemi kuralları hiçe sayılıp kız isteme merasimi gerçekleştirilmişti. Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'nde, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına karşın damat ve yakınları, araçlarla konvoy yapıp, kız isteme merasimi için bir siteye geldi. Mehteranın ‘Ceddin Deden’ adlı mehter marşıyla site içerisinde geçiş yapan damat ve yakınlarını, site sakinleri cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. O görüntülerin ardından harekete geçen Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, pandemi kurallarını ihlal ederek merasime katılan 16 kişiye 50 bin 44 TL cezai işlem uyguladı.
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