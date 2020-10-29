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29 Ekim 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mehter marşının ritmine kendini kaptırdı, hem oynadı hem de canlı yayınladı

Mehter marşının ritmine kendini kaptırdı, hem oynadı hem de canlı yayınladı

3 hilal bayraktan detaylar

Canlı Yayın Mehter Takımı Havai Fişek Mehteran Takımı 

-Marşın ritmine kendini kaptıran vatandaş
-Mehteran Takımından detaylar
-Havai fişek gösterisinden detaylar
-Vatandaşlardan detaylar

( KIRIKKALE )- Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı KIRIKKALE

- Kırıkkale’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında mehteran takımının seslendirdiği marşın ritmine kendini kaptıran bir vatandaş, hem oynadı hem de o anları canlı yayınladı. Kırıkkale Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen vatandaşlara mehter takımı tarafından konser verildi.
Marşın ritmine kendini kaptıran vatandaş ise hem oynadı hem de telefondan canlı yayın yaptı. Akşam saatine kutlamaların devam ettiği etkinlik, havai fişek gösterileriyle son boldu.
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