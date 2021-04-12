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12 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Mehtap Ar son yolculuğuna uğurlandı

Mehtap Ar’ın başsalığı kabulü

Cenaze Lyon Cenaze Namazı Helal 

-Söz Ar
-Türkan Şoray
-Sevdikleri ve Yakınları
-Cenaze namazı
-Cenazenin indirilmesi
-Defnedilmesi
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Çoklu organ yetmezliği nedeniyle 64 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Mehtap Ar, son yolcuğuna uğurlandı. Akciğer kanseri tedavisi gören ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ünlü oyuncu Mehtap Ar için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Cenazede Mehtap Ar'ın oğlu Söz Ar, ablası Müjde Ar, Müjde Ar'ın eşi Ercan Karataş taziyeleri kabul etti. Cenazeye Türkan Şoray, Emel Müftüoğlu, Nur Sürer gibi isimler katıldı.
Korona virüs önlemleri kapsamında kısıtlı katılımla gerçekleşen cenaze töreninde Mehtap Ar için helallik alındı ve cenaze namazı kılındı. Mehtap Ar'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'na annesi Aysel Gürel'in yanına defnedildi. “O bizim her şeyimizdi” Kardeşini kaybeden Müjde Ar yaptığı açıklamasında, “Canımız Mehtap’ımız o kadar çok seveni var ki benim, eşimin ve oğlu Söz’ün telefonlarımız durmadı. O bizim her şeyimizdi, neşemizdi. Ama 3 ay çok zor bir süreç geçirdik birlikte gerçekten. 8 Ocakta yattığından vefat ettiği 10 Nisan’a kadar bize hiçbir şey hissettirmemeye çalıştı.” dedi.
‘Mehtap Ar'ın oğlu Söz ise yaptığı açıklamada, “Milyonlarca çocuğu kalbine dokunmuş, tiyatro yapmış bir insan. O çocukların kalbinde yaşamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.
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