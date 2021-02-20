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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Mehmetçikten gururlandıran bayrak değişimi

Mehmetçikten gururlandıran bayrak değişimi

Askerler

Gesi 

-bayrak değişimi
-detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı. Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari Çukurca'da bulunan Stine Üs Bölgesinde görevli personelin zorlu kış şartlarında gerçekleştirdiği bayrak değişiminin görüntülerini paylaştı. Bakanlıktan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Hakkari Çukurca’da bulunan Stine Üs Bölgesi’ndeki kahramanlarımız, bayrak değişiminde" ifadeleri kullanıldı.
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