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05 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Mehmetçikten bayrak hassasiyeti

- Mehmetçikten bayrak hassasiyeti

-çep telefonu görüntüsü

Jandarma Hassasiyet 

--bayrağın toplanmaya çalışması
--jandarmanın koşarak gitmesi ve bayrağı katlaması

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da Kömürhan Köprüsü açılışı sonrasında Türk Bayrağının katlanmaya çalışırken yere değdiğini gören Mehmetçik, yardım ederek bayrağı usulüne göre yere değdirmeden katladı. Elazığ ve Malatya'nın bağlantısında yer alan 16 ile geçişi sağlayan 2 bin 400 metrelik iki tüneli ile ve dünyada orta açıklığı ile 4. sırada yer alan, aynı zamanda Eyfel Kulesi'yle aynı miktarda çelik kullanılan Kömürhan Köprüsü, 3 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından, Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açıldı. Açılışın ardından ekipler, platformu ve bayrakları topladı. Katlanma sırasında Tük bayrağı büyük olduğu için yere değdi. O sırada durumu gören İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, koşarak müdahale etti. Ekiplere yardım eden jandarma, bayrağı usulüne uygun yere değdirmende katladı. (CK-HİV-y)
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