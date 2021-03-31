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31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi

Mehmetçikten annesine ağlatan doğum günü sürprizi

Mehmetçiğin yaptırdığı pastadaki mumu yakması

Doğum Günü Kamera Gözyaşı Cep Telefonu Göreme 

-Kapıyı çalması
-Annesinin kapıyı açması
-Annenin şok geçirmesi
-Sevinçle oğluna sarılıp ağlaması

( HATAY - GÜNCEL GÖRÜNTÜ)- Üniformalı oğlunu elinde pastayla karşısında gören anne mutluluk gözyaşları döktü HATAY

- Suriye’nin Afrin bölgesinde görev yapan uzman er İbrahim Büyüktelli, izin gününde Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan ve 10 aydır göremediği annesine doğum gününde sürpriz yaparak doğum gününü kutladı. Oğlunu karşısında gören anne sevinç gözyaşı döktü.Yaptırdığı pastayla annesinin yaşadığı Çaylı Mahallesi'ndeki eve gelen uzman er İbrahim Büyüktelli, evin merdivenlerinde mumları yakarak evlerinin kapısını çaldı. Kapıyı açan anne Zübeyde Çinçin, karşısında 10 aydır Afrin’de görev yapan oğlunu üzerinde üniforması elinde pastayla görünce büyük bir şok yaşadı. Yaşadığı şoktan sonra oğluna sıkı sıkı sarılan anne sevinç gözyaşları döktü. O anlar ise Mehmetçiğin arkadaşı tarafından cep telefonunu kamerasıyla görüntülendi.
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