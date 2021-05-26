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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmetçik’ten Muğlalı öğrencilere mesaj

Mehmetçik’ten Muğlalı öğrencilere mesaj

sınırda görev yapan mehmetçiğin muğlalı öğrencilere teşekkürü ve mektubun okunması

( MUĞLA ) -- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıldönümünde Muğlalı öğrenciler tarafından sınır bölgelerindeki Mehmetçiklere gönderilen mektuplara, Mehmetçik’ten cevap geldi. MUĞLA

Akkale Lise Öğrenci Öğrenciler 


- 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106’ncı yıldönümünde Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde, Muğla genelindeki ilkokul-ortaokul ve lise öğrencilerinin, Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına göndermiş oldukları mektuplara, Mardin’de vatani görevini yapan Mehmetçikler, anlamlı ve duygu dolu mektuplarla ve videolarla karşılık verdiler. Mardin İl Jandarma komutanlığına bağlı birliklerden Muğlalı öğrencilere yazılan yüzlerce mektup yanında Nusaybin İlçe Jandarma komutanlığı ve Girmeli Jandarma Karakol Komutanlığından öğrenciler için hazırlanan video ile öğrencilere “Rahat uyuyun, abileriniz vatan nöbetinde” mesajı iletildi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 106’ncı yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü vesilesiyle başlattıkları ‘Mehmetçiklerimize mektup’ etkinliğinde öğrencilerin asker abilerine yazdıkları mektuplara sınır hattında görev yapan Mehmetçiklerden cevaplar gelmeye devam ediyor. Muğlalı öğrencilerin vatani görevini yapan askerlere; yüreğindeki sevgiyi, saygıyı, vefayı, minnet duygusunu kaleme aldıkları ve Mardin İl ve İlçe Jandarma Komutanlıklarına ulaştırılmak üzere gönderdikleri mektuplara Mehmetçikler de aynı duygular ile karşılık verdiler. Mehmetçikler öğrencilere anlamlı ve duygusal mektuplar ve videolar gönderdiler. Mardin Nusaybin İlçesi Suriye sınırından Mehmetçik tarafından videolu mesaj gönderen Mehmetçik, “Bu mektubu size Mardin’in Nusaybin ilçesinden Suriye sınırına yakın bir noktan yazıyoruz. Yazdığınız mektuplar elimize ulaştı, Bizi bu mektuplarınızla ne kadar mutlu ettiğinizi ve moral motivasyon sağladığınızı anlatmak için sizlere bu videoyu hazırladık. Umarım beğenirsiniz. Bizler burada vatanımızın ve yüce milletimizin güvenliği için her türlü zorluğa göğüs gererek hayatımız pahasına görevimizi en iyi şekilde icra ederken, ülkemizin geleceği olan sizler de ruhunuzla bizimle burada görev yapmaktasınız. Bunu hissetmek gerçekten tarif edilemez bir duygu. Sizlere sevgilerimizi iletiyor ben silah arkadaşlarım komutanlarım adına siz ve değerli kardeşlerimize teşekkürlerimizi sunuyor ve sizlerin de derslerinize en iyi şekilde çalışarak vatan sevgisi ile yetişip bu vatana hayırlı birer birey olmanızı diliyoruz. Rahat uyuyun abileriniz vatan nöbetinde. Jandarma” (BT-Y)
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