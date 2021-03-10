Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi

Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi

Mehmetçikten çocuklara ayakkabı dağıtımından görüntü,

Sosyal Medya Jandarma Masumiyet Hayırseverler 

-Çocuklardan görüntü,
-Genel ve detay görüntü,

( SİİRT )- Jandarma ekipleri ayakkabılarla minik yüreklerin içini ısıttı SİİRT

- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde maddi durumu iyi olmayan çocuklara Mehmetçik ayakkabı dağıttı.
Yokuşlu köyüne Mehmetçik bu kez operasyon için değil çocukların yüzünü güldürmek için girdi. Siirt’te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir’in sesini Siirt’in Eruh ilçesinde görev yapan Mehmetçik duydu. Mehmetçik tarafından alınan ayakkabılar, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde çocuklara dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları Mehmetçik tarafından ayakkabı alındığını ve ayakkabıların maddi durumu iyi olmayan çocuklara beraber dağıttıklarını söyledi.

Özdemir, "Sosyal medya üzerinden çocuklar için ayakkabı talebinde bulundum. Bu talebime Eruh ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerinden yanıt geldi. Jandarma ekipleri bana yardım etmek istedi. Aldıkları 150 tane ayakkabıyı ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde dağıttık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ayakkabıları dağıtırken çocukların yüzündeki o masumiyet o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok, çok mutluyuz" dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement