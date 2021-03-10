Mehmetçik köye operasyon için değil, çocuklar için girdi

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( SİİRT )- Jandarma ekipleri ayakkabılarla minik yüreklerin içini ısıttı SİİRT



- Siirt’in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde maddi durumu iyi olmayan çocuklara Mehmetçik ayakkabı dağıttı.

Yokuşlu köyüne Mehmetçik bu kez operasyon için değil çocukların yüzünü güldürmek için girdi. Siirt’te maddi durumu kötü ve ayakkabı alacak parası olmayan çocukların durumunu sosyal medya üzerinden hayırseverlere ulaştırın Kadir Özdemir’in sesini Siirt’in Eruh ilçesinde görev yapan Mehmetçik duydu. Mehmetçik tarafından alınan ayakkabılar, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Yokuşlu köyünde çocuklara dağıtıldı. Sosyal medya üzerinden paylaşımlarına devam ettiğini belirten Kadir Özdemir, sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları Mehmetçik tarafından ayakkabı alındığını ve ayakkabıların maddi durumu iyi olmayan çocuklara beraber dağıttıklarını söyledi.



Özdemir, "Sosyal medya üzerinden çocuklar için ayakkabı talebinde bulundum. Bu talebime Eruh ilçesinde görev yapan jandarma ekiplerinden yanıt geldi. Jandarma ekipleri bana yardım etmek istedi. Aldıkları 150 tane ayakkabıyı ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde dağıttık. Yardım eden herkese çok teşekkür ederim. Ayakkabıları dağıtırken çocukların yüzündeki o masumiyet o mutluluk dünyalara bedel. Bunun tarifi yok, çok mutluyuz" dedi.





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