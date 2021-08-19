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Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi
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19 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

Mehmetçiğin bulduğu eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kur'an-ı Kerim Bingül teyzeye teslim edildi

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( KASTAMONU ) KASTAMONU

Sosyal Medya Şehit Sel Felaketi Felaket Sel 


- Jandarma personeli, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinin ardından yürüttüğü çalışmada bulduğu eşinin hediyesi olan ve 35 yıllık Kur'an-ı Kerim'i Bingül teyzeye teslim etti. Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kastamonu'da meydana gelen sel felaketinde, personelimiz tarafından bulunan ve eşinin hediyesi olan 35 yıllık Kuran-ı Kerim Bingül Teyzemize teslim edilmiştir. Allah razı olsun, şehitlerimizin ruhu şad olsun" ifadeleri kullanıldı.
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