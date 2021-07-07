Mehmet Aydın Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi

-Cezaevi'ne götürülüşü



( İSTANBUL -1) İSTANBUL



- Savcılık ifadesi sonrası Anadolu Adalet Sarayı'nda hakim karşısına çıkan Mehmet Aydın için tutuklama kararı verildi.

Aydın, kararın ardından Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi. İnterpol tarafından en çok arananlar listesinde yer alan ve savcılık ifadesi sonrası mahkemeye sevk edilen Çiftlikbank kurucusu Mehmet Aydın için çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verildi.

Gece saatlerinde emniyetteki sorgusu tamamlanan Mehmet Aydın, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından İstanbul Anadolu Adliyesine sevk edilmişti. Çıkarıldığı mahkemece tutuklama kararı verilen Aydın, polis ekipleri eşliğinde tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne sevk edildi.

