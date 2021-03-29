Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı

Mega kent, yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı

Yoldan görüntü

Toplu Taşıma Aritas Trafik Yoğunluğu Trol 

-Araç yoğunluğundan görüntü
-Detay ve genel görüntü

( İSTANBUL )-Kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı İSTANBUL

- COVİD-19 salgını nedeniyle uygulanan Kontrollü normalleşme kapsamında 32 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasıyla İstanbul yeni haftaya trafik yoğunluğu ile başladı.
İl genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 62'ye ulaştı. İstanbul'da COVİD-19 tedbirleri kapsamında 27 Mart Cumartesi günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Pazartesi sabah saatlerinden itibaren araçlarıyla yola çıkan ve toplu taşıma kullanan vatandaşlar yoğun trafik oluşturdu. Cevizlibağ mevkiinde de trafiğin yoğun olduğu görüldü.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu saat 08.15 itibariyle yüzde 62'ye gördü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Toplu Taşımada DevrimToplu Taşımada Devrim
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement