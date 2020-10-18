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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Medova Hastanesinden yatırım

Medova Hastanesinden yatırım

Hastanede muayene yapılması

Sağlık Sektörü Göz Sağlığı Uluslararası Sağlık Çalışanları Sağlığı Merkezi 

-Seçkin Olcay'ın açıklaması ve detay

( KONYA ) - KONYA

- Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Seçkin Olcay, yeni hekim kadrosu ve göz sağlığı merkezi ile bu yıl büyük bir yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Medova Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Eczacı Seçkin Olcay yaptığı açıklamada, 2016 yılından beri sağlık alanında hizmet veren hastanelerinin büyük bir yatırım hamlesiyle güçlü bir hekim kadrosunu bünyesine katarak uluslararası standartlarda hizmet vermeye devam ettiğini belirtti.
Olcay konuşmasını şöyle sürdürdü; “Sağlık sektöründe ileri teknolojileri takip eden ve uygulayan hastanemiz alanında uzman hekim kadrosu ve profesyonel ekibi ile hasta memnuniyeti odaklı anlayışı benimseyerek hizmet vermektedir. Bu anlayış çerçevesinde, göz merkezi ile beraber sağlık sektöründe bir kez daha önemli ve güçlü bir adım atarak Konya ve bölgesinde ses getiren bir yatırıma imza atılmıştır. Göz hastalıkları, genel cerrahi, hematoloji ve kulak burun boğaz branşlarında Konya’nın başarılı ve saygın hekimlerini transfer eden hastanemiz hekim kadrosunu daha da güçlendirerek sağlık sektöründeki uzmanlığını ve tecrübesini pekiştirmiş oldu. Hastanemiz profesyonel ve deneyimli sağlık çalışanları ve son teknolojik yeni nesil cihazlar ile sadece Konya ve çevresine değil tüm Türkiye’ye ve uluslararası hastalara da hizmet verecek bir ekibe ve donanıma sahiptir.” (İHA-İP-Y)
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