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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı

Medipol Başakşehir, Old Trafford'a gitmek için otelden ayrıldı

Medipol Başakşehirli oyuncuların otelden ayrılışından detay görüntüler

- LONDRA

İngiltere Ford Öğrenciler 


- UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 4. haftasında deplasmanda Manchester United ile karşılaşacak olan Medipol Başakşehir, İngiltere'nin Manchester şehrine geldi. Ardından konaklayacağı otele giden temsilcimiz, Old Trafford Stadyumu'nda yapağı antrenman için buradan ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarın akşam Medipol Başakşehir, Manchester United ile karşılaşacak. Bu mücadele için öğle saatlerinde Manchester şehrine gelen Başakşehir, akşam saatlerinde son çalışmasını gerçekleştirmek için otelden ayrıldı. Okan Buruk'un öğrencileri karşılaşmanın oynanacağı Old Trafford Stadyumu'na giderek son antrenmanını basına kapalı şekilde yaptı ve maç saatini beklemeye başladı.

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