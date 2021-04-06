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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi

MEDAŞ’a ait aydınlatma direği sokağa devrildi

Polisin sokağı trafiğe kapatması

Polis Bild Polis Ekipleri Şiddetli Rüzgar Aydınlatma Direği 

-Devrilen direk
-MEDAŞ görevlilerinin devrilen direği yerinden sökerek götürmesi
-Detaylar

( KARAMAN ) KARAMAN

- Karaman’da rüzgara dayanamayan Meram Elektrik Dağıtım A.Ş. (MEDAŞ)'ye ait aydınlatma direği yol ortasına devrilerek sokağı trafiğe kapattı. Olay, dün akşam saat 22.40 sıralarında Elmaşehir Mahallesi 2242 Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 1. TOKİ girişinde bulunan aydınlatma direği şiddetli rüzgara dayanamayarak yol ortasına devrildi. Direğin yol ortasına devrildiğini gören vatandaşlar durumu polis ve MEDAŞ yetkililerine bildirdi. Adrese gelen polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak sokağı trafiğe kapattı. Elektrik bağlantısı kesilen aydınlatma direği daha sonra MEDAŞ görevlileri tarafından bulunduğu yerden kaldırıldı. Şans eseri direğin devrildiği sırada altından araç ve yaya geçmemesi olası faciayı önledi. (ARD-MD-AH-
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