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02 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Meclis toplantısında depremzedeler için dua

- Meclis toplantısında depremzedeler için dua

Görüntü:

Depremzede Misyon Deprem Gıda Yardımı Toplantı 

-meclis toplantısından detaylar, Başkan Tahmazoğlu'nun konuşması, dua edilmesi, gündem maddeleri, oylama, detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şahinbey Belediyesi Kasım ayı Olağan Meclis Toplantısının ilk oturumunda Başkan Tahmazoğlu ve belediye meclis üyeleri İzmir’de yaşanan depremde hayatını kaybedenler için dua etti. Şahinbey Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısının 1.oturumu, Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu başkanlığında 1 No’lu Belediye Salonu’nda yapıldı. İlk oturum, yapılan yoklamanın ardından bir önceki birleşime dair meclis tutanak özetlerinin oylanmasıyla başladı.
Gündeme alınan 16 maddenin 7’si, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na, 4’ü Plan Bütçe Komisyonu’na, 1’i Kırsal Kalkınma ve Plan Bütçe Komisyonuna, 1’i Tarife Komisyonuna, 3’ü teklif karar olarak gündeme alındı. İki madde ise gündem dışı olarak meclise sunularak oy birliği ile kabul edilip meclis gündemine alındı. Gündem dışı mecliste kabul edilen 2 madde Plan Bütçe Komisyonuna sevk edildi. İzmir’deki depremzedeler için dua edildi Şahinbey Belediyesi Meclis Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, meclise başlamadan önce İzmir’de yaşanan deprem sonrasında hayatını kaybedenler için meclis üyeleri ile birlikte dua okudu. Başkan Tahmazoğlu İzmirli depremzedelere 16 tonluk gıda yardımında bulunduklarını talepler doğrultusunda yardım sağlanabileceğini ifade etti.
Şahinbey Belediye Meclisi Kasım ayı 2. oturum toplantısını 05 Kasım 2020 Perşembe günü saat 16.00’da yapılmak üzere birinci oturuma son verildi.
(SD-Y)
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