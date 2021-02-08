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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor

- Mecidiyeköy meydanı yenileniyor

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( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mecidiyeköy Meydanı'nı yenileniyor. Toplam 20 bin metrekarelik alanda yürütülecek çalışmalar ilk etapta 7 bin 100 metrekarelik kısımda başlatıldı. Araç trafiğinin yeniden düzenleneceği meydan, ağaçlandırılarak; oturma, dinlenme ve sergi alanlarıyla yeni bir yaşam merkezi haline gelecek. İstanbul’un ana meydanlarından biri olan Mecidiyeköy Meydanı yenileniyor. İBB Etüt Projeler ve Fen İşleri Daire Bakanlıkları ile İstanbul Planlama Ajansı'nın koordineli şekilde geliştirdiği Mecidiyeköy Meydan Kentsel Tasarımı Projesi, ilk etapta 7 bin 100 metrekarelik alanda yürütülecek. Çalışmalar tamamlandığında; meydan, oturma dinlenme alanları, sergi salonları ve yürüyüş yolları ile kentin yeni cazibe noktalarından biri haline gelecek. Projenin inşa sürecinin Haziran 2021’de tamamlanması planlanıyor. (ZA-
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