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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşü tamamlandı

- Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının deneme sürüşü tamamlandı

Metro içinden görüntü

Toplu Ulaşım Deneme Sürüşü 

-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattının tamamlanan deneme sürüşünün görüntüsü ortaya çıktı. Avrupa Yakası’nın ilk sürücüsüz metrosu olan Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı yarın 14.00’ten itibaren açılacak. İlk 2 gün ücretsiz hizmet verilecek hatta, günde 352 sefer yapılacak. Diğer toplu ulaşım araçlarıyla da entegrasyonu bulunan hat, tek yönde saatte 70 bin İstanbulluya hizmet verebilecek. 6 ilçeyi birbirine bağlayan hattın deneme sürüşünün görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüde sürüş yapıldığı görülüyor. (ZA -
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