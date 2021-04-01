Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü

Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattında seferler normale döndü

Metro istasyonundan görüntü

Güzergah Otobüs Seferleri Metro İstasyonu Osmanpaşa 

-Vatandaşlardan görüntü
-Röportajlar
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında çıkan yangın nedeniyle duran seferler, arızanın giderilmesinin ardından normale döndü. M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı Yenimahalle metro istasyonu içerisinde bulunan elektrik trafolarında sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, metro hattında seferler durdu. Sabah saatlerinde işlerine gitmek isteyen vatandaşlar nedeniyle Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle durağında yoğunluk oluştu. İETT tarafından güzergahta ek otobüs seferleri konuldu. Metro hattındaki arıza yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaların ardından seferler normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement