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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Mecidiyeköy’de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

- Mecidiyeköy’de oluşan gökkuşağı görenleri şaşırttı

Gökkuşağından görüntü

Sağanak Yağmur Gökkuşağı 

-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Mecidiyeköy’de, yağmur yağmadan beliren gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Yağmurun yağmasının ardından beliren gökkuşağı bu kez yağmur yağmadan ortaya çıktı. Mecidiyeköy E-5 yolunun üstünde oluşan gökkuşağı görenleri hayrete düşürdü. Özellikle sağanak yağmurun yağmasının ardından ortaya çıkan gökkuşağının yağmur yağmadan belirmesi vatandaşları şaşırtırken, güzel bir görüntünün oluşmasına neden oldu. (İD-
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