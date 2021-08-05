- Mecidiyeköy’de motosiklet denetimi

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( İSTANBUL )- Belgeleri eksik olan 9 motosikletliye toplam 4 bin 69 lira para cezası kesildi İSTANBUL



- Mecidiyeköy’de trafik polis ekipleri tarafından motosikletlilere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetim sırasında belgeleri eksik olan 9 sürücüye toplam 4 bin 69 TL para cezası kesildi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İstanbul'un farklı noktalarında motosiklet denetimi gerçekleştirdi. Mecidiyeköy’de gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan motosiklet sürücülerinin belgelerine bakılarak, araç plakaları sorgulandı. Yapılan denetimler kapsamında evraklarında eksiklik olan ve kask kullanmayan 9 motosiklet sürücüsüne toplam 4 bin 69 TL para cezası kesildi. Plakasının eksikliğinden ceza yiyen kurye Osman Çelebicam, ”Söyleyecek pek bir şey yok. Ben bu plakayla kaç defa bu şekilde çevirmeye girdim, köprüden geçtim, paralı otobandan geçtim. Kayıtları da var HGS kayıtları ama memur beyler plakayla oynadığımı söylüyorlar. Kaza sonucu zaten plaka düştüğü için sürtünmeden dolayı böyle oldu. Diğer harfleri de gösterebilirim. Yapacak bir şey yok. Kurye olarak çalışıyorum kendi motorumla. Konsolosluğa gidiyordum şimdi ise beş yüz lira ceza yedim” dedi.

Belgeleri eksik olduğu için ceza kesilen yabancı uyruklu Abdullah Abdullahev, ”Çalışmak zorundayız ne yapalım? Mecbur çalışacağız. Çünkü memlekette evdekiler aç, biz de onlar için çalışıyoruz. Bizden bekliyorlar yani. Çok kolay değil yani çalışmak” şeklinde konuştu.

(GK-RU

